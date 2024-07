Pesca, Simiani: “Tavolo istituzionale per salvare Cooperativa Orbetello”

Grosseto. “Accogliamo con interesse l’apertura del Governo sulla disponibilità di aprire un tavolo istituzionale per salvare la Cooperativa dei pescatori di Orbetello dopo la dichiarazione di fallimento dei mesi scorsi. È ora necessario che le promesse vengano mantenute”: è quanto dichiara il deputato Pd Marco Simiani sulla sua interrogazione tematica svolta oggi, mercoledì 3 luglio, a Montecitorio.

“Sono in gioco complessivamente quasi cento lavoratori ed un’attività storica multifunzionale che ha valorizzato il territorio e le sue ricchezze. Sono quindi necessari interventi urgenti e straordinari per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali che riguardano il futuro di tantissime famiglie. Chiediamo quindi al Governo di supportare la Regione Toscana, già attiva da tempo su questo fronte, per individuare soluzioni rapide ed efficaci. In questo contesto è anche fondamentale approvare velocemente la proposta di Legge sul Consorzio della Laguna, che porterebbe benefici al settore ittico”: conclude Marco Simiani.