Gabbrielli: “La politica deve essere costruttiva, stop al discredito dell’avversario”

Grosseto. Più discussione, più partecipazione, per arrivare a scelte migliori e potenzialmente condivise, o almeno dibattute. Questo l’intento che la politica, anche a livello locale, si prefigge da sempre, ma che raramente trova il giusto sostegno.

«Leggo con molto dispiacere e rammarico quanto sta accadendo nella politica grossetana – dichiara Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale e provinciale di Forza Italia Ppe –. Credo che un in uno Stato libero e democratico la discussione, la divergenza possano essere un arricchimento per la politica della città e del territorio. Ritengo che la correttezza e il senso del rispetto verso gli altri, nella loro persona e nella loro cultura, siano fondamentali per un politico, sia esso di centrosinistra che di centrodestra».

Il rammarico del consigliere deriva principalmente dall’esperienza politica maturata in questi anni, che troppe volte ha prodotto violenti attacchi e raramente ha creato un dibattito costruttivo, votato soprattutto alla soluzione dei problemi per il bene comune.

«Chi per ottenere consenso e per attaccare altri scredita con termini dispregiativi altri colleghi – conclude Gabbrielli ,– che non hanno mai chiesto nulla e avuto nulla alla politica e che solo hanno cercato di ragionare con la propria testa rifiutando di essere inglobati in sistemi e logiche che rifiutavano, non comprende cosa significhi l’impegno politico. Dispiace constatare che, malgrado l’esperienza, ci sono ancora esponenti che riescono a fare un solo tipo di politica, quella dell’aggressione verbale e del discredito dell’avversario».