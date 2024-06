Elezioni, Sinistra Italiana traccia un bilancio: “Risultati dal sapore agrodolce”

Grosseto. “La tornata elettorale appena conclusa ci ha lasciato in bocca un sapore agrodolce“.

A dichiararlo, in un comunicato, è la federazione di Grosseto di Sinistra Italiana.

“Al grande risultato per le elezioni europee fatto da Avs (Alleanza Verdi Sinistra) sia a livello nazionale, che in provincia di Grosseto, e alla vittoria del centrosinistra di tantissime amministrazioni comunali, si contrappone la delusione per la sconfitta nella città di Follonica che, dopo 80 anni, verrà amministrata dalla destra – continua la nota -. A questi risultati si aggiunge poi il dato che ci fa più male, ovvero quello della bassissima affluenza che, nel nostro territorio laddove non si votava per le amministrative, è terrificante. Su questo la politica deve interrogarsi profondamente in quanto stiamo scivolando velocemente verso un disinteresse ed una disaffezione davvero preoccupante”.

“Tornando ai risultati delle europee, in primis vogliamo ringraziare i quasi 5000 cittadini della provincia di Grosseto che con il loro voto hanno apprezzato il nostro progetto e le nostre candidature – prosegue il comunicato -. Alleanza Verdi Sinistra è stata la vera rivelazione di questa tornata elettorale europea ed al riguardo facciamo un appello agli elettori, non disperdiamo questo potenziale e creiamo dei momenti di confronto e partecipazione, chi ci vuole contattare lo può fare attraverso la nostra mail: sinistraitalianagrosseto@gmail.com. Rispetto alle elezioni amministrative, registriamo gli ottimi risultati ottenuti a Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Arcidosso e Santa Fiora, e per questo auguriamo buon lavoro ai sindaci Termine, Verruzzi, Limatola, Marini e Balocchi per le loro rielezioni, così come facciamo i complimenti a Irene Marconi a Massa Marittima e a Cinzia Pieraccini a Castel del Piano. Felicissimi che all’Isola del Giglio dopo molti anni il centrosinistra abbia rivinto con Armando Schiaffino”.

“Purtroppo il centrosinistra registra una pesante sconfitta, seppur di misura, ovvero, Follonica, anche se il ringraziamento ad Andrea Pecorini per il grande impegno è doveroso, rimarcando anche l’ottimo risultato di Follonica a Sinistra con più di 900 voti. Rimaniamo poi in attesa dell’esito del riconteggio per il Comune di Scarlino, auspicando la vittoria di Niccolini. In quasi tutti i Comuni andati ad elezione Sinistra italiana ha provato a giocare un ruolo, con i buoni risultati di Rudi Renzi a Massa Marittima e Daniela Antonini a Scarlino e l’elezione di Pierpaolo Bertolini a consigliere di Roccastrada. Le elezioni di sabato e domenica appena terminate hanno dato un forte stimolo a chi crede nei valori della sinistra di fronte ad una destra che trascura e non tiene conto delle necessità della gran parte dei cittadini: salute, reddito e lavoro – termina il comunicato -. Non è un punto di arrivo, ma un ottimo punto di partenza”.