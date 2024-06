Amministrative, Confesercenti scrive ai nuovi sindaci: “Incontriamoci per parlare di turismo e commercio”

Grosseto. Un incontro con i nuovi sindaci per parlare delle problematiche, delle prospettive e dello sviluppo del commercio e del turismo. A chiedere l’incontro, con una lettera inviata ai primi cittadini, sono Andrea Biondi e Giovanni Caso, rispettivamente direttore e presidente di Confesercenti.

In qualità di associazione di categoria del settore commercio, turismo e servizi, Confesercenti Grosseto «mette a disposizione la propria competenza con lo scopo di stimolare positivamente l’azione amministrativa attraverso le nostre esperienze e la capacità di rete che ci contraddistingue. Servono politiche turistiche e commerciali di rete. Ogni giorno cresce l’urgenza di attuare politiche di sviluppo attive, con la regia degli enti locali, ma in piena condivisione, confronto e comunione d’intenti con il tessuto produttivo locale, rappresentato dalle associazioni di categoria».

«Confesercenti Grosseto da tempo svolge un ruolo determinante in termini di proposte progettuali utili al rafforzamento delle politiche di rete locali, ponendosi anche come intermediaria con le amministrazioni comunali. La Maremma ha certamente bisogno in questa era delle sue migliori energie – termina la nota -. Confesercenti Grosseto è presente».