Amministrative, Vivarelli Colonna: “Civismo decisivo per la vittoria del centrodestra”

Grosseto. “Il centrodestra espugna Follonica: un’impresa dell’amico Matteo Buoncristiani che, con la sua civica, segna uno strabiliante 18,7 per cento che ne fa la prima lista della coalizione”.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Il civismo è decisivo. Ottimo anche il risultato di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – sottolinea il sindaco -. Una vittoria che viene affiancata dalla bella performance di Francesca Travison a Scarlino, trionfo personale di una donna che conosce a fondo il proprio territorio e che è stata dunque premiata. Gioiamo anche per l’ottimo risultato di Ugo Lotti, sostenuto da un’ampia e pragmatica coalizione moderata a Sorano: puntare sui programmi, sui temi, paga sempre”.

“La fotografia del post voto ci regala quindi una Maremma il cui baricentro si sposta ancora di più verso il civismo di centrodestra: questo influirà inevitabilmente anche nelle logiche di gestione dell’area vasta. Nei quattro municipi maggiormente popolosi della nostra provincia (Grosseto, Follonica, Orbetello, Monte Argentario) il centrosinistra è minoranza: non era mai accaduto nella storia – termina Vivarelli Colonna -. E questo, più di ogni altro dato, credo debba far riflettere. C’è chi ha smarrito il contatto con i propri cittadini. Chi, insomma, non solo non riesce a raccogliere il loro consenso, ma neppure sa comprendere le loro necessità quotidiane. A tutti i sindaci eletti, di ogni colore politico, va il mio più sincero in bocca al lupo: amministrare comporta oneri e onori. Benvenuti e buon lavoro”.