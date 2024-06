Verso le amministrative, Biondi: “Guideremo il Comune con serietà e competenza”

Civitella Paganico (Grosseto). “Civitella Paganico è un comune che ha visto una crescita notevole negli ultimi anni, una crescita che è sotto gli occhi di tutti e che è merito di un lavoro costante e di un confronto sempre positivo con i cittadini”.

A dichiararlo è Alessandra Biondi, sindaco uscente e candidata alle prossime elezioni amministrative di Civitella Paganico.

“La campagna elettorale è stata avvelenata da chi ha ritenuto di far circolare voci vantando ‘miracolose’ amicizie romane – sottolinea la candidata –. Mi rivolgo alle cittadine e ai cittadini di questo comune meraviglioso che ho avuto il privilegio di amministrare e per il quale voglio continuare a lavorare e a impegnarmi ogni giorno: abbiamo bisogno di responsabilità, serietà e competenza. Non si guida un Comune per la conoscenza di qualcuno, ma perché si hanno le capacità di farlo, la visione chiara di uno sviluppo vero e sostenibile, la strategia per crescere in modo concreto. So bene che i cittadini di Civitella Paganico sanno distinguere la verità”.

“Il nostro ‘Progetto Comune 3.0’ delinea il futuro di questo comune in modo chiaro, senza sotterfugi e con traguardi che nel corso degli anni abbiamo costruito insieme ai cittadini; parla di esigenze concrete delle donne e degli uomini di Civitella Paganico e delle sue frazioni; parla di turismo, di lavoro, di scuola e di infrastrutture – termina Biondi -. Noi raggiungeremo ogni obiettivo con le nostre forze e il nostro impegno, con la fattibilità e la sostenibilità. Su questo diamo ogni garanzia’”.