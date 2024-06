Verso le amministrative, Biondi: “La cultura sarà uno strumento di promozione del territorio”

Civitella Paganico (Grosseto). Alessandra Biondi, candidata a sindaco di Civitella Paganico, punta sulla cultura per la promozione del territorio

“Siamo consapevoli – afferma Biondi – che la cultura ha un’importanza fondamentale per la crescita di una comunità. Per questo motivo nella mia esperienza da sindaco ho ritenuto fondamentale favorire e incentivare tutte le iniziative e gli eventi culturali volti a rappresentare il nostro territorio in qualsiasi contesto. Questo lavoro è solo all’inizio e sarà intensificato nei prossimi cinque anni.

E’ nostra ferma intenzione infatti mantenere un dialogo collaborativo con tutte le associazioni culturali del nostro comune, anche attraverso il sostegno economico, al fine di rendere la cultura veicolo di promozione turistica del territorio. Intendiamo valorizzare la storia e la tradizione attraverso il sostegno a tutti coloro che si adoperano in tal senso partecipando attivamente all’organizzazione di eventi ed iniziative.

Attiveremo inoltre collaborazioni con Enti superiori per la realizzazione di progetti di valorizzazione del nostro patrimonio archeologico, oltre alla realizzazione di pubblicazioni dedicate alla conoscenza del patrimonio immateriale del nostro Comune. Tra i progetti c’è anche la realizzazione di un museo che possa accogliere gli innumerevoli reperti archeologici recuperati nella campagne di scavo realizzate dall’associazione Odysseus nel corso degli anni ed oggi conservati in parte nella sede dell’associazione.

Unitamente alla cultura, favoriremo le attività ricreative: dopo la realizzazione della biblioteca comunale, la cui apertura risale alla metà di aprile 2024, l’amministrazione, per dare risposta alle esigenze emerse sul territorio, si propone di realizzare un music box, ossia uno spazio in cui associazioni o soggetti privati possano realizzare attività legate alla musica, siano esse di natura didattica che ludica. L’esistenza di locali comunali attrezzati (Casa del fiume, Palazzo Pari, ex asilo di Monte Antico) daranno la possibilità di promuovere, attraverso la coprogettazione e cogestione con associazioni culturali di settore, iniziative e progetti di cinema, teatro, poesia”

La lista “Progetto Comune 3.0 – Alessandra Biondi Sindaco” chiude la propria campagna elettorale venerdì 7 giugno alle 21, a Paganico, presso La Casina.