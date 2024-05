Visita Ministro sanità, Rossi: “Se il Pd attacca, significa che abbiamo toccato un tasto dolente

Grosseto. “Di sconcertante c’è solamente la sanità toscana, inefficiente, indebitata, grazie alle scellerate scelte della sinistra. Come parlamentare toscano, avere la visita negli ospedali di Piombino, Livorno e Massa Marittima da parte del Ministro alla Salute Schillaci rappresenta un modo tangibile di quanto questo governo tenga alla salute dei cittadini e all’efficienza dei nostri ospedali e strutture pubbliche”.

È quanto dichiara il deputato Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, in risposta ai parlamenti del Pd toscano che criticano la visita del Ministro della salute Orazio Schillaci negli ospedali della regione.

“Ci vuole davvero un gran bel coraggio da parte dei parlamentari del Pd toscano a definire ‘tour elettorale’ una visita istituzionale da parte del Ministro alla salute negli ospedali, di Massa Marittima, Piombino e Livorno. I parlamentari del Pd hanno davvero perso il senso delle istituzioni ed è palese che anche loro si vergognano della sanità toscana, tanto da temere la visita del ministro competente – continua Rossi -. Pensano sempre che sia una loro ‘proprietà’ da gestire in modo dispotico, come hanno sempre fatto negli anni. In realtà si dovrebbero scusare con tutti i toscani per aver abbandonato gli ospedali, soprattutto quelli periferici come Piombino e Massa Marittima. È un Pd che mente spudoratamente sapendo di mentire. Non a caso abbiamo portato il Ministro Schillaci a verificare con i propri occhi lo stato delle strutture sanitarie della toscana. I dati parlano chiaro: il fondo sanitario è cresciuto e questo è un dato incontrovertibile”.

“La Regione ha, per sua stessa ammissione, irrigidito la spesa incrementando il personale, soprattutto quello amministrativo. Hanno accantonamenti per 122 milioni di euro che potrebbero utilizzare per erogare prestazioni ai cittadini. Il Ministero della salute e il Mef hanno messo a disposizione risorse aggiuntive, ma poi sono le regioni a decidere dove e come utilizzarli, cercando di allocarli con maggiore attenzione sulle reali priorità. La Toscana nel 2023 ha avuto 254 milioni di euro in più dalla ripartizione del fondo, con una crescita del 3% rispetto all’anno precedente. Per la prima volta siamo riusciti a portare un Ministro della salute a far visita all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima, Un presidio ospedaliero che negli anni ha perso sempre più servizi. Una struttura che avrebbe molte potenzialità, ma che ad oggi, grazie alle politiche scellerate della rossa Regione Toscana, è stato sempre più privato di quel ruolo che rivestiva sino a una decina di anni fa, con reparti come la pneumologia e altri che rappresentavano un fiore all’occhiello della sanità maremmana. Siamo stati ricevuti dal direttore generale della Asl sudest Antonio D’Urso, dal personale medico e sanitario del Sant’Andrea, e insieme al Ministro della salute Orazio Schillaci, accompagnato dal sottoscritto parlamentare del territorio, abbiamo visitato la struttura, ascoltando il direttore generale che ci ha illustrato dati, problemi e criticità del nosocomio massetano.

Al Villamarina di Piombino, non avendo acconsentito al Ministro di entrare dentro l’ospedale insieme al sindaco Francesco Ferrari, cosa che ritengo istituzionalmente grave, siamo stati ricevuti all’ingresso da parte delle rappresentanze sindacali e dagli operatori sanitari che hanno comunque portato un loro saluto ai presenti. Abbiamo quindi ben compreso dalle parole del Pd regionale e dalle parole del sindaco del Pd di Massa Marittima, Marcello Giuntini, di aver colpito nel segno: è talmente palese l’insofferenza e l’imbarazzo che la visita in Toscana del Ministro Schillaci ha destato in loro, che non hanno resistito nel manifestarlo così palesemente”, conclude Fabrizio Rossi.