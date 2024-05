Verso le amministrative: Azione e Base Popolare presentano i candidati

Grosseto. Sabato primo giugno, alle 17.30, alla libreria Palomar, Azione Grosseto e Base Popolare presenteranno congiuntamente i candidati delle due formazioni politiche alle amministrative dei Comuni al voto in occasione dell’appuntamento elettorale dell’8 e del 9 giugno.

L’evento è frutto di un accordo provinciale fra Francesco Grassi (segretario provinciale di Azione) e Luca Angelini (delegato provinciale di Base Popolare), che vede le due formazioni politiche affiancate e concordi nel comune sostegno reciproco ai consiglieri candidati proposti ed ai sindaci sostenuti da entrambe le formazioni.

All’evento saranno presenti i responsabili di partito e territoriali dei comuni rappresentati, che presenteranno i candidati stessi: Paolo Bastianini (Azione) e Massimiliano Quercetani (Base Popolare) per Follonica, Andrea Bennardi (Azione) e Salvatore Marsicano (Base Popolare) per Roccastrada, Fabrizio Ferrari (Azione) per Massa Marittima, Maurizio Bizzarri (Azione) per Scarlino, Emanuel Cerciello (Base Popolare) per Cinigiano.

I candidati

Per Follonica, nella lista “Primavera Civica” a sostegno del candidato sindaco Andrea Pecorini, i candidati saranno Lido Baroni e Giuseppe Zaccariello per Azione, Marzia Berretti e Ismaela Landini per Base Popolare.

A Roccastrada, nella lista “Francesco Limatola Sindaco”, che sostiene la candidatura a sindaco di Francesco Limatola, i candidati saranno Alessandra Bicchi (Base Popolare) e Claudio Palazzesi (Azione).

A Massa Marittima, nella lista “E’ già domani” che sostiene la candidatura a sindaco di Irene Marconi, sarà candidato Andrea Cerchiai (Azione).

A Scarlino, nella lista “Scarlino nel cuore” che sostiene la candidatura a sindaco di Luca Niccolini, sarà candidata Juliet Chessa (Azione).

Infine, a Cinigiano, nella lista “Abitare insieme”, che sostiene la candidatura a sindaco di Luciano Monaci, sarà candidato Marco Balocchi (Base Popolare).