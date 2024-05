“Riunire ambiti turistici”: il Consiglio comunale approva ordine del giorno di Forza Italia

Grosseto. Non c’è più tempo da perdere, Provincia e Comuni del grossetano sono chiamati, come primi attori, a impegnarsi affinché il turismo in Maremma possa decollare e raggiungere importanti risultati.

Ne è convinto Amedeo Gabbrielli, consigliere provinciale e comunale di Forza Italia-Ppe, che ricorda: «La legge approvata dal Consiglio regionale sul turismo mira a due principali sfide, quella dell’innovazione tecnologica e digitalizzazione e quella della sostenibilità sociale e ambientale. Innovazione tecnologica e digitalizzazione, con il neo osservatorio regionale sul turismo (Ort), è uno strumento per condividere e analizzare dati e informazioni di banche dati pubbliche e private».

Si torna a parlare quindi di una sostenibilità che deve essere veicolo fondamentale per lo sviluppo del turismo nel territorio: «La sostenibilità sociale e ambientale – aggiunge Gabbrielli – deve necessariamente passare attraverso il messaggio che il turismo è ambiente, cultura, paesaggio è sport artigianato. Condividiamo con l’assessore regionale Leonardo Marras e gli assessori comunali Luca Agresti e Madalena Ottali il giusto punto di vista sul dover unificare gli ambiti turistici in Maremma. Vogliamo unire e non dividere la Maremma. La Provincia e i Comuni più grandi quindi, dovranno essere i capofila per realizzare una comunità maremmana. Un progetto di marketing territoriale realizzato nella provincia di Grosseto, e rivelatosi di grande successo, come punto di partenza per rilanciare le politiche agroalimentari, turistiche e culturali nel nostro Paese».