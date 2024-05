Verso le amministrative, Biondi: “I miei progetti per valorizzare i borghi del territorio”

Civitella Paganico (Grosseto). Alessandra Biondi, candidata sindaco a Civitella Paganico con la lista Progetto Comune 3.0, continua a parlare di programma.

“La nostra campagna elettorale – afferma Biondi – non si basa sulle polemiche da bar, ma sulle idee che si trasformano in fatti. L’ho dimostrato nei miei precedenti mandati: il nostro territorio è cambiato ed è sotto gli occhi di tutti. Oggi è il momento di rilanciare con ulteriori nuovi progetti. Nell’ambito del nostro programma la tenuta dei centri storici dei borghi è un elemento fondamentale e imprescindibile. Lo è sia per la valorizzazione dei flussi turistici del nostro comune, sia per una migliore vivibilità del territorio per i cittadini residenti.

In questi anni tutti i borghi sono stati interessati da interventi di riqualificazione strutturale, ma c’è ancora del lavoro da fare e non dobbiamo fermarci. L’attuazione del regolamento del decoro urbano deve costituire la linea guida per pubblico e privato per il totale recupero del valore architettonico dei nostri paesi al fine di esaltarne la bellezza e renderli più attrattivi.

Intendiamo valorizzare i centri storici attraverso la cura dell’arredo urbano, la cura delle aiuole e aree verdi, la regolamentazione del traffico veicolare. Continueremo a perseguire soluzioni che favoriscano la vivibilità di tali centri in modo che siano sempre più luoghi di aggregazione e socializzazione con ricaduta positiva sulle attività presenti e costituiscano una valida attrattiva per chi vi arriva in visita. Un borgo vivo è un borgo dove fioriscono le attività e per questo favoriremo il ripopolamento commerciale applicando incentivi o sgravi per le nuove attività, oltre a quelli già in essere quale l’esenzione Tari per tre anni. Dovremo creare sinergie con i centri storici naturali per favorire lo sviluppo e la valorizzazione degli stessi.

Lo sviluppo dei centri storici passa inoltre anche attraverso la riqualificazione delle aree di ingresso dei paesi che dovranno diventare veri e propri biglietti da visita per incentivare la permanenza di chi si trova a passare in prossimità dei nostri borghi.

Il nostro progetto parte da una forte, reale e capillare conoscenza del nostro territorio, che ci consentirà di procedere alla valorizzazione del nostro patrimonio ambientale, culturale e storico per costruire nuove opportunità per tutti i cittadini a partire dai più giovani”.