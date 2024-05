Verso le europee, Ceccardi: “Mi batterò contro il trasferimento del Cemivet”

Grosseto. “Il trasferimento dei cavalli è solo il primo passo per chiudere il Cemivet ed è il chiaro sintomo di un approccio morbido per togliere definitivamente a Grosseto un’altra fetta della propria storia”.

A dichiararlo è Arturo Bartoletti, commissario comunale della Lega grossetana.

“590 ettari che, dal lontano 1870, conservano e tramandano il sapere dei leggendari Butteri di Maremma, quelli che hanno rappresentato per un secolo e mezzo uno dei punti di forza del Centro – spiega il commissario -. Questa istituzione rappresenta non solo l’essenza della nostra terra, ma anche una fonte di lavoro e di prestigio per tutte le aziende e i professionisti che collaborano con il personale militare per il funzionamento del Centro”.

Oltre a essere un fiore all’occhiello dell’Esercito e della Maremma, il Centro ha anche un valore storico, a partire dal cancello monumentale per arrivare alle scuderie, alla bottega del maniscalco, alla cappella… Questo valore è dimostrato dall’inserimento di queste costruzioni nel Catalogo della Soprintendenza, che li ha quindi sottoposti a vincolo.

“Per questo – continua Bartoletti – ho chiamato la nostra parlamentare europea Susanna Ceccardi affinché, tramite le proprie relazioni e il prestigio del suo ruolo, ci aiutasse a difendere uno degli ultimi baluardi della nostra tradizione”.

E Susanna Ceccardi, nonostante i suoi numerosi impegni elettorali, si è subito interessata alla vicenda. “Io mi sono sempre battuta per difendere le radici e le tradizioni dei territori – dichiara –, non posso non prendere a cuore anche questo problema. Il continuo accentramento di attività e servizi di interesse pubblico sta svuotando già da tempo i nostri borghi, adesso però si colpiscono anche le città. Dopo la Banca d’Italia e alcuni servizi sanitari, ecco che sparisce anche quello che, oltre a rappresentare un valore per l’economia locale, è anche uno dei più antichi simboli di questa città e dell’intera Maremma. Per questo mi attiverò immediatamente per sensibilizzare l’intero partito, a cominciare dagli onorevoli Tiziana Nisini e Andrea Barabotti, e a utilizzare tutte le possibilità offerte dal mio ruolo per aiutare Grosseto a difendere i suoi valori. Farò sicuramente arrivare il messaggio di Grosseto direttamente al Governo e mi impegno a fare in modo che la Lega faccia il possibile e l’impossibile per contribuire a salvare questa importantissima istituzione”.