Il Ministro della sanità in Maremma, il Pd: “Venga a vedere come stiamo resistendo ai suoi tagli”

Grosseto. Una lettera aperta al Ministro della salute, Orazio Schillaci. La diffonde oggi il responsabile sanità e consigliere regionale del Pd toscano, Marco Niccolai, alla vigilia della visita del Ministro a Livorno e Massa Marittima.

“Benvenuto in Toscana, Ministro Schillaci. Lei, Ministro, andrà a visitare l’ospedale di Livorno, città che, oltre a molti investimenti sulla sanità territoriale, vedrà l’ultimo nuovo ospedale che la Toscana potrà realizzare perché, da quando lei è Ministro, ha azzerato per la prima volta il fondo ordinario per gli investimenti in edilizia sanitaria: il nuovo ospedale di Livorno sarà infatti realizzato con le risorse che avevano stanziato i Governi del centrosinistra. Il suo Governo ha recentemente tagliato 1,2 miliardi di euro del piano complementare al Pmrr destinati alla messa in sicurezza degli ospedali, dicendo che sarebbe stato aumentato il fondo ordinario, con il risultato che avete lasciato senza copertura cantieri già aperti. Ci dite che aumenterete questo fondo: quando? Di quante risorse? Non vorrete mica farci mettere in discussione anche gli investimenti già decisi? Sia chiaro, la Toscana non rinuncerà mai al nuovo ospedale di Livorno, lo dica ai suoi potenti colleghi Ministri Fitto e Giorgetti che stanno togliendo con grande determinazione le risorse della sanità” scrive Niccolai.

“Lei Ministro, visiterà l’ospedale di Massa Marittima: conosce che, nonostante i tagli decisi dal suo Governo, la Regione Toscana ha messo in campo, per la prima volta in Italia e solo con il suo bilancio, bonus economici e di carriera per 18 ospedali dove non si trovano medici disponibili a lavorare e, in più, analoghe misure per i medici di famiglia nelle zone montane e periferiche dove non ci sono più ambulatori? Se avessimo aspettato risorse dal suo Ministero per fare queste due azioni concrete per fronteggiare l’emergenza delle aree interne in materia sanitaria eravamo ancora qui a parlarne. Ci saremmo aspettati un provvedimento per garantire il diritto alla salute nelle aree interne, con annesse risorse: non sono arrivati nè il provvedimento, nè le risorse, così abbiamo dovuto fare tutto da soli, come dimostra la situazione dell’Elba dove la Regione stanzia ogni anno 2 milioni di euro in più in bonus per attrarre personale sanitario per garantire il diritto alla salute”, continua Niccolai.

“Certo, signor Ministro, noi non affronteremo il problema degli ospedali periferici come ha fatto la confinante Regione Liguria governata dal centrodestra, che ha privatizzato la gestione dell’ospedale di Bordighera. Una domanda adesso: leggiamo che il 3 giugno il suo Governo approverà un decreto sulle liste di attesa senza, però, neanche un euro. C’è un limite anche alla campagna elettorale, che è quello di rispettare il buon senso e l’intelligenza dei cittadini, che non hanno bisogno di spot. ma di risorse reali e concrete da Roma. Benvenuto in Toscana Ministro Schillaci: troverà una Regione che inventa ogni giorno misure innovative per resistere ai tagli sul fondo sanitario nazionale e sugli investimenti ospedalieri e territoriali che il suo Governo sta facendo con una forza ed una velocità mai viste prima”, conclude Niccolai.