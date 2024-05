Verso le europee: tour di Susanna Ceccardi in provincia di Grosseto

Grosseto. La parlamentare europea della Lega e candidata alle prossime elezioni Susanna Ceccardi sarà domenica e lunedì sul territorio della provincia di Grosseto.

“E’ un’occasione importante per incontrarla – commenta il commissario provinciale della Lega, Massimiliano Baldini –, un’occasione per gli imprenditori, per gli agricoltori, per i semplici cittadini. Ormai l’Europa, con le sue leggi, determina gli orientamenti dei Governi su molti temi. E per tutelare i nostri prodotti, le nostre tradizioni, la qualità del Made in Italy, serve impegno, decisione e competenza, tutte doti che la nostra rappresentante ha sempre dimostrato di avere, assieme ad una presenza assidua e puntuale nelle sedi parlamentari europee”.

Il programma

Questo è il programma delle visite di Susanna Ceccardi:

domenica 26 maggio:

ore 9.45 – Castiglione Della Pescaia, Encanto White Fishbar – via Porto Canale 7;

ore 11.10 – Massa Marittima, via della Libertà 23 e poi piazza Duomo;

ore 13.00 – Ribolla, Piazzale della Paga;

ore 13.30 – Grosseto, manifestazione “Street Food” sulle Mura medicee;

ore 16.30 – Montepescali, passeggiata nel paese;

ore 20.30 – Seggiano, incontro pubblico.

Lunedì 27 maggio: