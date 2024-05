Verso le amministrative, Rossi: “In arrivo Ministri e Sottosegretari in Maremma”

Grosseto. Inizio di settimana molto intenso per la politica maremmana.

Il centrodestra grossetano, con Fratelli d’Italia in testa, è impegnatissimo in questo rush finale della campagna elettorale per le elezioni europee e amministrative, dove in quest’ultime saranno chiamati al voto ben 14 Comuni su 28.

“Si inizierà – annuncia Fabrizio Rossi, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – lunedì 27 maggio alle 19, quando a Follonica arriverà il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Il Ministro effettuerà un sopralluogo all’impianto sportivo del Capannino e alla pista ‘Antonio Armeni’ e incontrerà, assieme al candidato sindaco del centrodestra Matteo Buoncristiani, i vertici dell’Hockey Follonica e le associazioni sportive. Il giorno dopo, martedì 28, sempre a Follonica alle 11, sarà la volta di Wanda Ferro, sottosegretario di stato al Ministero degli Interni, che si intratterrà con tutti i candidati delle liste di centrodestra, nella sede elettorale del candidato sindaco Buoncristiani in via Marconi n. 20, per parlare dei problemi legati alla sicurezza di tutto il comprensorio follonichese”.

“Giovedì 30 maggio – commenta Rossi – sarà la volta del Ministro della salute Orazio Schillaci, che sarà alle 12 in visita all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima, dove incontrerà medici e operatori sanitari. Il ministro, successivamente, si sposterà al ristorante ‘Le Logge’, dove incontrerà il candidato sindaco del centrodestra Paolo Mazzocco e pranzerà con iscritti, simpatizzanti e operatori del settore”.

“Sono davvero felice – dichiara Fabrizio Rossi – che il Governo italiano ponga attenzione al nostro territorio e la scesa in campo da parte dei massimi esponenti dell’esecutivo Meloni ne è la riprova. La provincia di Grosseto e tutta la Maremma sono realtà importanti, spesso dimenticate dai Governi precedenti e dalla stessa Regione Toscana. Realtà, come quelle di Massa Marittima e Follonica, che invece necessitano di maggiore attenzione e impegno, come sta facendo il Governo nazionale. Non ultimo è stato il finanziamento di quasi 700mila euro per la cattedrale di San Cerbone a Massa. Un Governo, quello Meloni, sempre più attento alle esigenze dei territori. Questi sono atti e fatti tangibili, non le solite promesse e chiacchiere del Pd e della sinistra”.