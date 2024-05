Verso le europee: gazebo di Azione in corso Carducci

Grosseto. Sabato 18 maggio, dalle 15, Azione Grosseto sarà presente in corso Carducci, all’altezza di piazza Ettore Socci, con un gazebo per incontrare iscritti e simpatizzanti e per parlare di elezioni europee.

“Un’occasione per informare su candidati e programmi – dichiara Emilio Falletti, responsabile comunale di Azione Grosseto -. Il nostro impegno per elezioni europee ed amministrative continua fino all’ultimo giorno, con i candidati locali nelle amministrative ed i candidati europei che abbiamo già presentato con eventi sul territorio provinciale e che continueremo a fare a Grosseto città. Gli eventi internazionali devono convincere anche i più scettici di quanto sia importante la partecipazione al voto per il rinnovo del Parlamento europeo affinché l’Italia sia più autorevole e seria protagonista”.