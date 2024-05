Spiagge, Simiani: “Bandiere Blu premiano Toscana, ma Governo blocca sviluppo del settore”

Grosseto. “I numerosi riconoscimenti delle Bandiere Blu in Toscana, che riguardano tutta le province della costa tirrenica, sono un premio prestigioso ottenuto grazie al lavoro ed alla sinergia di Regione, enti territoriali e operatori del settore. Purtroppo questi investimenti, pubblici e privati, rischiano di essere vanificati da un Governo irresponsabile che ha bloccato da mesi le gare per la gestione delle spiagge e che continua a non prendere decisioni nonostante la stagione estiva sia iniziata”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani.