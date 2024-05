Ce.Mi.Vet, Rossi: “No al trasferimento, interpellerò il Ministro e il Sottosegretario”

Grosseto. “Spostare parte del Ce.Mi.Vet Grosseto – Centro militare veterinario, unica struttura del centro Italia nella quale si producono e si allevano i cavalli che successivamente vengono utilizzati dall’Esercito italiano per scopi istituzionali, a partire dall’attività sportiva agonistica, alla rappresentanza militare e all’addestramento degli allievi delle accademie e militari, sarebbe una grossa perdita per il nostro territorio in termini di lavoro e occupazionali, ma non solo”. È quanto scrive in una nota Fabrizio Rossi, deputato grossetano, componente della Commissione ambiente della Camera dei deputati e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“E’ da alcuni mesi che sono in contatto e ho parlato più volte con il Sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, per capire come si sta evolvendo la vicenda attorno al futuro del Ce.Mi.Vet. Certo è che trasferire il Centro militare veterinario presso un altro complesso militare di equitazione significherebbe dare un durissimo colpo a una delle eccellenze e delle professionalità che sono uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio, tra l’altro riconosciuta a livello nazionale. Inoltre, tutto questo porterebbe ad avere forti e negative ripercussioni per il territorio, per i beni di proprietà dello Stato, oltre che sul piano occupazionale. Pertanto, spostare un centro molto funzionale e operativo come il Ce.Mi.Vet, situato nel centro della piana maremmana, che occupa un’area di circa 590 ettari di terreno, tra l’altro ben coltivati e tenuti, rappresenterebbe per tutta la collettività un impoverimento che vorremmo scongiurare. La nostra priorità è, e rimane, quella di difendere il Ce.Mi.Vet affinché rimanga nel suo luogo, naturale che da sempre è quello situato alle porte della nostra città”, conclude Fabrizio Rossi.