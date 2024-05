“Fuori la guerra dalla storia!”: incontro di Pace Terra Dignità in sala Pegaso

Grosseto. Sabato 11 maggio, alle 16.30, alla sala Pegaso del Palazzo della Provincia a Grosseto, ci sarà un incontro nell’ambito della campagna elettorale per le europee della lista Pace Terra Dignità, appoggiata dal Partito della Rifondazione Comunista. Interverrà Rita Scapinelli, candidata per la circoscrizione centro.

“Per questa lista il percorso è stato per ora sicuramente in salita, a cominciare dalla travagliata questione della raccolta firme, evidentemente si cerca in tutti i modi di ostacolare chi vuol parlare di pace cercando di abbattere il muro dell’indifferenza e dell’incoscienza che predomina in questo mondo impazzito. che sta scivolando verso una situazione sempre più pericolosa ed incontrollabile – si legge in una nota di Rifondazione Comunista di Grosseto -. Ne parleremo con la nostra candidata, membro della segreteria nazionale del Prc e responsabile per lo stesso partito del dipartimento antifascismo nel quale ha operato così bene”.

Rita Scapinelli afferma: “Sono contro tutte le guerre che uccidono donne, uomini e bambini e contro le spese per il riarmo che riducono le risorse per sanità, istruzione e servizi sociali. Sono per una civile convivenza dei popoli e per la loro autodeterminazione. Per una pacifica soluzione delle controversie internazionali”.