Strada delle Collacchie, Baccetti: “Erba troppo alta ai lati della carreggiata, pericoli per il traffico”

Grosseto. “Erba alta, immettersi in strada diventa un’impresa”: è quanto dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simonetta Baccetti, alla quale si sono rivolti molti cittadini che abitano e frequentano la zona di Principina terra, nel comune di Grosseto.

“Nello specifico – spiega Baccetti – parliamo della Strada provinciale 158 delle Collacchie, all’altezza di via dei Pozzi, dove, nei pressi del segnale di stop che immette sulla strada, l’erba alta non permette una visuale sicura per l’immissione in via delle Collacchie. La scarsa visuale causata da una vegetazione troppo rigogliosa, e soprattutto alta, lungo le banchine della carreggiata pone all’evidenza un pericolo per probabili incidenti stradali”.

“Questa situazione di disagio deve essere immediatamente risolta, così da permettere a tutti i cittadini e ai turisti che frequentano la zona di potersi immettere sulla strada delle Collacchie, in sicurezza. Pertanto, chiedo a chi di dovere, d’intervenire urgentemente per risolvere quanto prima questa pericolosa situazione, così da evitare qualsiasi forma di pericolo per i cittadini” conclude Simonetta Baccetti.