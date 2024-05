Balneari, Simiani: “Stagione estiva inizia, ma settore è nel caos”

“Le sentenze del Consiglio di Stato vanno rispettate, soprattutto se certificano il completo fallimento di un Governo incapace ed arrogante. Il problema è che sui balneari questa destra ha soltanto perso tempo per opportunismo elettorale finendo per penalizzare tutti: in primo luogo gli stessi imprenditori del settore, che dopo anni non hanno certezze per programmare investimenti, gli enti locali che sono rimasti con il cerino in mano costretti a convivere con la mancanza di un quadro normativo fondato sulla certezza giuridica e le casse dello Stato che ha perso introiti per i ritardi sulle gare.

In questo quadro desolante gli esponenti di destra continuano ad accusare Europa e Giustizia amministrativa, impedendo di fatto qualsiasi rilancio di un comparto fondamentale per l’economia nazionale e proprio mentre la stagione estiva inizia. Sono urgenti e necessari bandi di evidenza pubblica che tengano conto del reale valore d’impresa”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani, sulla sentenza della Consiglio di Stato che ha decretato lo stop alle deroghe per le concessioni balneari.