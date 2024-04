Pesca sportiva, il Pd: “Critiche costringono il Ministro a tornare indietro”

“Clamoroso dietrofront di Lollobrigida sul decreto unilaterale che ha di fatto penalizzato due milioni di pescatori sportivi. Evidentemente il Ministro dell’agricoltura, dopo le numerose proteste di queste settimane, si è reso conto di aver forzato la mano con le limitazioni introdotte senza concertazione ed ha dovuto convocare un tavolo istituzionale per rivedere le norme imposte“: è quanto dichiarano in una nota congiunta Valentina Ghio, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, e i capogruppo Dem in Commissione Ambiente ed Agricoltura di Montecitorio, Marco Simiani e Stefano Vaccari, sulla convocazione della riunione con le associazioni di settore che avrà luogo lunedì prossimo 6 maggio.

“Le disposizioni precedenti erano già compatibili con le direttive Ue e le indicazioni della comunità scientifica, ma il Ministro ha voluto forzare comunque: dilettantismo ed improvvisazione hanno portato a questo caos. La riunione è anche una vittoria della battaglia parlamentare e sui territori promossa anche dal gruppo del Pd, che ha subito criticato queste nuove norme. E’ ora fondamentale che l’incontro della prossima settimana raggiunga accordi concordati e concertati con le associazioni che rappresentano due milioni di associati e non compromessi al ribasso a danno dei pescatori sportivi”: conclude la nota.