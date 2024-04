Festa della Liberazione, Rossi: “Libertà e democrazia sono un patrimonio di tutti gli italiani”

Grosseto. “Già da molti anni sostengo la necessità di superare ogni divisione ideologica per raggiungere una vera e piena pacificazione nazionale, nel solco del dialogo. Provengo da una generazione nata nella libertà, che ama la democrazia. La tragedia della guerra civile è una pagina buia della nostra storia nazionale.

Per tale motivo, ogni anno ricordo questo dramma leggendo due lettere di ragazzi italiani: una, tra quelle dei condannati a morte della Resistenza e una tra quelle dei condannati a morte della Repubblica sociale italiana. La libertà e la democrazia sono un patrimonio di tutti noi. Nessuno deve riscrivere la storia, dobbiamo soltanto raccontarla integralmente per come è stata alle future generazioni, nel rispetto di tutti e della verità”.

Così il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, nel ricordare il 79esimo anniversario della Liberazione.