Contributi affitti, la Lega: “Ottimi risultati grazie al grande lavoro dell’assessore Minozzi”

Grosseto. “Il Comune di Grosseto, nel 2023, ha erogato oltre 438mila euro di contributi per gli affitti“.

A dichiararlo è Arturo Bartoletti, commissario comunale della Lega.

“Con questa cifra sono state soddisfatte 588 domande, un numero importante per la nostra città, e di questo dobbiamo riconoscere il merito all’amministrazione e al sindaco Vivarelli Colonna. Ma io vorrei evidenziare – sottolinea Bartoletti – il grande impegno dimostrato dal nostro assessore Sara Minozzi e dal suo staff. E questo non soltanto per quello che Sara è riuscita a concretizzare nel 2023, a partire da questo contributo, ma anche per il lavoro che sta svolgendo adesso. Infatti, mentre alcuni le muovono critiche strumentali e infondate, lei continua a lavorare con encomiabile serenità e a testa bassa per l’interesse della collettività”.

Bartoletti aggiunge che, “mentre è assolutamente legittimo che la politica metta in discussione l’attuale organizzazione degli Enti che si occupano di salute, è altresì imprescindibile che, sempre dalla politica, vengano individuate le eventuali alternative e le fonti di finanziamento che sono necessarie.

“Nel frattempo – conclude il commissario – il compito dell’assessore è quello di lavorare con lealtà, interagendo nel modo migliore possibile con gli attuali interlocutori, senza opposizioni di parte o di principio. E questo perché il cittadino ha bisogno di servizi e non di sterili polemiche. Ed è compito dell’assessore fare in modo che questi servizi siano i migliori possibili. Le polemiche strumentali lasciamole ad altri.”