“Italian Political Awards”: Fabrizio Rossi vince il premio per il migliore parlamentare

Grosseto. “Ieri sera ho avuto l’onore di ricevere premio ‘Italian Political Awards 2023’, ossia il miglior parlamentare della Repubblica nella sezione ‘Infrastrutture e Trasporti’”.

A dichiararlo è il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

“Nella prestigiosa sede dell’Università ‘Luiss Guido Carli’ di Roma, alla presenza del vicepresidente del Senato della Repubblica, senatore Gian Marco Centinaio, e del Ministro dei rapporti con il Parlamento, onorevole Luca Ciriani, mi è stato consegnato il premio dal dottor Francesco Giorgino, professore e giornalista Rai e conduttore del Tg1 – spiega Rossi -. Quello degli ‘Awards’, alla loro prima edizione, è un premio che viene assegnato su base annuale ai migliori parlamentari individuati attraverso le valutazioni di parametri oggettivi (come presenza alle sedute parlamentari, emendamenti e Pdl presentate) e in base alle osservazioni espresse dalla Commissione di valutazione della Luiss, oltre che da rappresentanti accademici esperti del settore.

“L’idea dell’Italian Political Awards (Ipa) nasce dall’Unione Europea, cioè da un premio assegnato ogni anno agli europarlamentari che si sono distinti per il loro impegno – continua Rossi -. Ringrazio il presidente dell’Associazione Italian Politics, dottor Giuseppe De Lucia, i componenti della giuria che hanno provveduto a selezionare i vincitori di questa prima edizione degli ‘Italian Political Award’, presieduta dal professor Gaetano Quagliariello, il dottor Luigi Gubitosi, presidente dell’Università Luiss Guido Carli, una delle più prestigiose università mondiali, il presidente della Luiss School of Government, dottor Vincenzo Boccia ,partner scientifico di questo premio, il professor Giovanni Orsina, direttore della Luiss School of Government, il presidente dell’Associazione Ferpi dottor Filippo Nani e il professor Francesco Giorgino, giornalista e professionista di indubbio valore, direttore del Master Luiss in comunicazione e marketing politico e istituzionale”.

“Per me è stata una serata davvero unica e indimenticabile. Essere stato scelto dalla giuria, tra i 600 parlamentari italiani, mi riempie d’orgoglio per il servizio svolto a favore del nostro Paese, delle nostre istituzioni, delle nostre imprese e soprattutto dei cittadini italiani – termina Rossi -. Dedico alla mia città e alla mia famiglia questo importante riconoscimento del mio lavoro”.