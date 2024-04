Lavori pubblici: gazebo di Fratelli d’Italia per illustrare i progetti del Pinqua

Grosseto. Fratelli d’Italia Grosseto sarà presente nel cuore della città, sabato 6 aprile, dalle 17 alle 19.30, in corso Carducci (nella zona del locale Chalet), con un gazebo dedicato all’ascolto delle sfide e delle aspirazioni dei cittadini maremmani.

“Durante l’evento, presenteremo con orgoglio le immagini e i rendering dei sei interventi che compongono il progetto Pinqua, trasformando radicalmente il volto di Grosseto – spiega Luca Vitale, presidente del circolo di Grosseto di Fratelli d’Italia -. Si tratta di sei progetti imponenti, per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro di finanziamento pubblico, con un impatto totale di investimenti che supera i 53 milioni di euro. Fratelli d’Italia Grosseto sarà anche a disposizione per sostenere i candidati dei Comuni limitrofi della provincia, offrendo informazioni preziose e supporto per le prossime elezioni locali. Presso il gazebo potrete incontrare esponenti politici pronti ad ascoltare le vostre voci e a prendere appuntamenti per incontri futuri. L’obiettivo di Fratelli d’Italia è essere al fianco dei cittadini, dei rappresentanti delle associazioni e del mondo produttivo. Dopo la presentazione al pubblico del parco del Diversivo, siamo entusiasti di portare all’attenzione dei cittadini un’altra iniziativa chiave per il futuro di Grosseto”.

“Vi aspettiamo numerosi per condividere idee, proposte e visioni per il futuro di Grosseto. Fratelli d’Italia è qui per voi, per costruire insieme una città migliore”, conclude Luca Vitale.