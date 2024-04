Corridoio tirrenico, il Pd: “Neppure un euro dei soldi promessi dal Governo”

Grosseto. Solo 2 infrastrutture statali in Toscana, contenute nel nuovo contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e Anas 2021-2025 approvato dal Cipess, hanno ottenuto dal Governo Meloni il finanziamento necessario al loro completamento attraverso risorse stanziate nelle leggi di bilancio 2023 e 2024. Si tratta si circa 29 milioni di euro necessari per completare la statale Porrettana, nel collegamento Prato Est-Prato Ovest, e 5 milioni per il sistema tangenziale di Lucca, entrambe opere in gran parte finanziate dai Governi precedenti.

Delle 24 opere che il contratto di programma contiene per la Toscana, 4 erano già state finanziate interamente e 7 parzialmente dai precedenti Governi. Altre 13 attendono di partire. Nessuno stanziamento del Governo per il corridoio tirrenico, senza un euro anche il tratto Ansedonia-Pescia Romana, che aveva già avuto l’ok del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

“Anche stavolta alla Toscana sono toccate le briciole. Per la Tirrenica il Governo Meloni non ha stanziato nemmeno un euro: dopo le promesse elettorali e un anno e mezzo di manfrine i risultati purtroppo sono questi. Dopo due Leggi di Bilancio senza risorse era stato annunciato in pompa magna che i finanziamenti sarebbero arrivati con il Contratto di Programma Anas, dove però non c’è niente. Una gigantesca presa in giro che non umilia solo i territori, ma anche i rappresentanti della maggioranza ed in particolare della Lega che, a tutti i livelli, si erano spesi in questi mesi promettendo finanziamenti mai arrivati.

Nessuno si sarebbe esposto come hanno fatto senza aver ricevuto rassicurazioni precise che, alla prova dei fatti, si sono rivelate promesse al vento e che minano anche la credibilità di esponenti politici di cui nessuno mette in discussione la buonafede. Si tratta dunque di un castello di carte con il quale il Ministro Salvini, concentrato solo sul ponte di Messina, con la complicità del Sottosegretario Edoardo Rixi, continua a umiliare territori che hanno bisogno di risposte concrete e non di post o fake news”: commentano il capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani, e il consigliere regionale e responsabile infrastrutture del Pd della Toscana, Francesco Gazzetti.

Qui il link al contratto integrale: https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2024-03/20240321%20ELENCO%20TOTALE%20INTERVENTI%20CONTRATTO%20DI%20PROGRAMMA%20MIT%20ANAS%202021%202025-2.pdf