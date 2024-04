Consiglio provinciale, Forza Italia: “Limatola non ha la maggioranza, si dimetta”

Grosseto. In occasione dell’insediamento del Consiglio provinciale, si è costituito il gruppo Forza Italia – Ppe che, così come in Consiglio comunale, intende mantenere la propria identità anche all’interno di detta Amministrazione Provinciale.

“Nonostante infatti la legge Del Rio-Renzi permetta al presidente della Provincia di rimanere tale pur se in minoranza, lo stesso deve comunque tenere presente che il gruppo Forza Italia – Ppe, facente parte della maggioranza di centrodestra, intende portare avanti, anche nell’amministrazione provinciale, le proprie politiche ed i propri progetti costruttivi, da sempre rivolti al bene della collettività, dei ragazzi e della scuola, offrendo ai cittadini servizi e risposte funzionali al bene comune della nostra provincia – si legge in una nota del consigliere provinciale Amedeo Gabbrielli e della segreteria provinciale di Forza Italia -. È evidente, pertanto, che il presidente della Provincia, per onestà politica, avrebbe il dovere di dimettersi”.