“Lavoro dignitoso”: i Giovani Democratici organizzano un incontro per parlare di salario minimo

Grosseto. Venerdì 5 aprile, alle 18, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia di Grosseto, in piazza Dante, si terrà l’incontro dal titolo “Lavoro dignitoso – Dalla lotta al caporalato all’obiettivo di un salario minimo europeo“.

L’iniziativa è organizzata dalla federazione di Grosseto dei Giovani Democratici, dal Pd e dai Giovani Democratici della Toscana.

Interverranno l’onorevole Daniela Rondinelli, eurodeputata del Pd (S&D) ed autrice del libro “Salario minimo europeo” e l’onorevole grossetano Marco Simiani, deputato del Pd.

Coordineranno l’incontro Cristian Marchini, segretario della federazione dei Giovani Democratici di Grosseto e segretario del circolo del PD Grosseto Centro, e Cosimo Garofalo, segretario del circolo dei Giovani Democratici di Grosseto città.

“Come Giovani Democratici grossetani siamo felici di ospitare l’onorevole Daniela Rondinelli, componente della Commissione occupazione e affari sociali, agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, per questo incontro, prima di tutto per rimarcare l’importanza delle prossime elezioni europee e poi per portare all’attenzione di tutte e tutti il tema del salario minimo, molto dibattuto negli ultimi mesi, misura fondamentale anche per il nostro territorio, visto che nella nostra provincia oltre 20.000 famiglie si trovano al di sotto della soglia di povertà – si legge in una nota degli organizzatori dell’incontro -. Un altro tema che ci sta a cuore e che ci colpisce direttamente è quello della lotta al caporalato, tema di cui l’eurodeputata Rondinelli si è occupata in prima persona ed è stata tra le più grandi sostenitrici della condizionalità sociale nel settore agricolo, inserita nella nuova Pac e diventata una bandiera del gruppo S&D. Domani potremo contare anche sull’esperienza dell’onorevole Marco Simiani, grande sostenitore della nostra giovanile, che porterà una sua visione su questi problemi che affliggono il nostro territorio”.

“Ringrazio i Giovani Democratici di Grosseto per l’invito e per avere organizzato e promosso una iniziativa pubblica volta a sensibilizzare i cittadini e le cittadine sull’importanza delle elezioni europee che saranno uno spartiacque importante determinante nella costruzione dell’Unione Europea del futuro, che crediamo debba fondarsi sulla giustizia sociale, sul lavoro di qualità, l’inclusione e la sostenibilità – afferma la parlamentare Daniela Rondinelli –. Il focus sulla condizionalità sociale, per la quale mi sono battuta molto in questi anni, è fondamentale perché si tratta di un principio cardine volto a rafforzare le politiche europee e nazionali sul lavoro, dall’agricoltura agli appalti pubblici. Una battaglia che ci contraddistingue da quelle forze politiche che invece non hanno a cuore il benessere e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici”.