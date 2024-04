Verso le europee: continua la raccolta firme di Pace Terra Dignità per partecipare alle elezioni

Grosseto. La lista per le elezioni europee Pace Terra Dignità, appoggiata anche dal Partito della Rifondazione Comunista ricorda alla cittadinanza che “anche in questo fine settimana (venerdì e sabato, dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 19, in piazza Socci, a Grosseto) ci sarà la raccolta firme per poter accedere a questo importantissimo appuntamento elettorale (un emendamento anticostituzionale e per il quale abbiamo fatto ricorso ci costringe a questo)”.

“Si ricorda che è possibile firmare anche negli uffici del Comune di Grosseto durante tutta la settimana. Fare in modo che una lista abbia la possibilità di presentarsi rappresenta un atto di civiltà e di democrazia, in modo particolare questa lista in un momento così sconvolgente in cui non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle terribili notizie che si susseguono giorno dopo giorno – termina il comunicato -. Vi aspettiamo!”.