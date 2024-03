Verso le europee: Pace Terra Dignità lancia la raccolta firme per partecipare alle elezioni

Grosseto. In vista delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, la lista Pace Terra Dignità, promossa anche dal Partito della Rifondazione Comunista, inizierà a raccogliere le firme anche a Grosseto “per potersi presentare a questo importante appuntamento che sarà fondamentale per indirizzare la politica del nostro continente nei prossimi anni”.

“Una modifica anticostituzionale, perché giunta a poche settimane dalla scadenza del termine, ci costringe a questa raccolta – continua la nota della lista –. Ma la posta in gioco è troppo alta, per cui ci siamo subito attivati per fare in modo che questa lista possa farcela a presentarsi. Siamo arrivati ormai ad un punto per cui attivarsi per la pace attraverso appelli e manifestazioni non può più essere sufficiente, ma occorre un riferimento politico che porti queste istanze al Parlamento europeo”.

“Per questo vi invitiamo a ‘metterci la firma’! Saremo presenti in piazza Ettore Socci venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 e anche nei prossimi fine settimana, negli stessi giorni, con gli stessi orari – termina il comunicato –, per promuovere la pace, per difendere la terra e per restituire agli uomini ed alle donne la propria dignità!”.