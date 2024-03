“No all’autonomia differenziata”: il Comitato organizza un incontro

Grosseto. Il Comitato per il No all’autonomia differenziata di Grosseto, con l’adesione del Comitato per la democrazia costituzionale cittadino, ha organizzato per sabato 23 marzo, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia, alle 21, un incontro con la professoressa Marina Boscaino, coordinatrice nazionale dei Comitati Noad.

“Sarà un’occasione per parlare dei pericoli che corre il nostro Paese per colpa di chi prova a fare carta straccia della nostra Costituzione con il patto scellerato tra chi vuol portare avanti l’autonomia differenziata ed il premierato – si legge in una nota del Comitato -. Purtroppo questi temi vengono erroneamente considerati di tipo amministrativo/giuridico, senza rendersi conto che sono in discussione l’eguaglianza dei diritti e l’unità della Repubblica. L’autonomia differenziata sarà la madre di tutte le lotte: sanità, scuola, ambiente, trasporti . . . e non verranno più tutelati i diritti sociali in tutto il territorio nazionale e non saremo più cittadini, ma clienti”.

“Con il premierato il parlamento sarebbe svuotato del suo ruolo, ritrovandosi alle strette dipendenze del premier e quindi addio al concetto dei pesi e contrappesi alla Montesquieu – termina il comunicato – La gente va informata perché purtroppo di questi temi fondamentali per la democrazia non se ne parla e invece bisognerebbe cercare di fare innamorare le persone dei propri diritti. Noi proviamo a farlo e per questo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa importante serata”.