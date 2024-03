Grosseto. La segreteria della Federazione del Pci di Grosseto esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti per la scomparsa di Maurizio Buzzani.

“Perdiamo – dichiara Luciano Fedeli – un compagno sincero e leale, che si è sempre distinto per la sua pacatezza e la continua ricerca di confronto su temi importanti. Non ti dimenticheremo, riposa in pace Maurizio”.