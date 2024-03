Consiglio provinciale, i 5 Stelle: “Vittoria del centrodestra non è colpa di Gori”

Grosseto. “La vittoria della lista di destra alle elezioni provinciali è netta e incontestabile. Proprio per questo deve essere vista come un’opportunità, per tutti coloro che si riconoscono nel solco progressista, per imparare dagli errori del passato”.

A dichiararlo è Lorenzo Olivotto, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle.

“Sarebbe infatti un errore capitale trincerarsi nelle proprie posizioni senza assumersi le proprie responsabilità. La reazione emotiva è comprensibile e la delusione può essere forte. Condivido quindi le parole del segretario provinciale del Pd Giacomo Termine sulla necessità di mantenere un confronto costruttivo che, voglio sottolineare, non è mai mancato dove si sono create le condizioni – continua Olivotto –. Trovo di minor pregio il passaggio in cui si attacca frontalmente e personalmente un nostro consigliere, Giacomo Gori, che gode di tutta la nostra fiducia e supporto e a cui si tenta di scaricare addosso tutta la responsabilità di una sconfitta che ha confini enormemente più ampi di quanto possa rappresentare un singolo, ipotetico, voto personale, che come tale andrebbe valutato”.

“Intendo quindi rinnovare la massima apertura al dialogo, anche e soprattutto nella città di Grosseto dove, fatte salve situazioni di ingerenza diversa dal nostro volere – termina Olivotto -, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno svolto un ottimo lavoro”.