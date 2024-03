Parco del Diversivo: Fratelli d’Italia allestisce un gazebo per illustrare il progetto

Grosseto. Domani, sabato 16 marzo, a partire dalle 16, Fratelli d’Italia Grosseto, insieme al suo movimento giovanile di Gioventù Nazionale, sarà presente nel centro storico cittadino, in orso Carducci (nella zona del locale Chalet), con un gazebo dedicato all’ascolto delle problematiche maremmane.

“Il nostro obiettivo – spiega Luca Vitale, consigliere comunale e presidente del circolo ‘Mirco Butelli’ – è quello di essere il più possibile più vicini ai cittadini, così da farci trovare sempre pronti a raccogliere le sfide e le esigenze provenienti dalla comunità. In tale contesto, Fratelli d’Italia desidera portare all’attenzione della cittadinanza quella che riteniamo essere una delle opere più significative per il futuro di Grosseto: il nuovo Parco del Diversivo. Questo progetto, fortemente voluto da Fratelli d’Italia e deliberato dall’attuale amministrazione, rappresenta un’importante iniziativa di rigenerazione urbana, a beneficio di tutti i grossetani”.

“Durante l’evento – prosegue Vitale – avremo immagini e rendering concernenti quello che sarà presto l’aspetto finale del Parco, in modo da offrire a tutti una visione chiara dell’opera che ormai sta prendendo sempre più forma sotto i nostri occhi”.

“Vi aspettiamo numerosi per condividere idee, proposte e visioni per il futuro di Grosseto – conclude Vitale, insieme agli esponenti di Gioventù Nazionale -. Fratelli d’Italia è qui per voi, per costruire tutti insieme una città migliore“.