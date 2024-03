La sede di CasaPound compie sette anni: “Molti grossetani sposano nostre battaglie”

Grosseto. “Sono trascorsi sette anni da quando, in piazza Cavalieri n.4 a Grosseto, è stata inaugurata la sede locale di CasaPound Italia, sede contestata, infamata e ostacolata in ogni modo, ma che orgogliosamente continua a portare avanti le sue battaglie”.

A dichiararlo è CasaPound Grosseto.

“Ci avrebbero voluto far chiudere ancor prima dell’apertura – fanno sapere dal movimento –, ma idee concrete e radici profonde ci permettono di andare avanti nel nostro percorso, finalità nazionali a sostegno di una sovranità concreta fondata su una unità spirituale, politica ed economica, affiancata ad attività locali a tutela dei nostri quartieri e a sostegno dei concittadini in difficoltà, ci hanno permesso di ottenere l’approvazione di molti grossetani che si riconoscono nelle nostre battaglie. Dunque, sette anni intensi pieni di azioni e di lotte, sette anni che i militanti del movimento vogliono festeggiare insieme come sempre, questa volta organizzando un pranzo comunitario domenica 17 marzo”.

Chi volesse conoscere meglio le attività, può contattare il numero 339.3887416 o l’indirizzo casapoundgrosseto@gmail.com