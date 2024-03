“L’Italia in una Europa a colori”: Azione Grosseto presente all’evento di “Idee libere”

Grosseto. Lorenzo Biagioni, Giovanni Poggiaroni ed Antonio Tronconi hanno presenziato per Azione Grosseto, a “Il Conventino” a Firenze, venerdì 8 marzo, all’evento “L’Italia in una Europa a colori” con l’onorevole Giulia Pastorella (vicepresidente di Azione) e la senatrice Barbara Masini.

“Una sala gremita da tanti giovani con delegazioni provenienti da numerose rappresentanze Under 30 di tutte le province toscane, grazie anche all’organizzazione di Firenze in Azione, con la segretaria metropolitana di Firenze, Milena Brath, che ha introdotto la serata – si legge in una nota del partito –. Diritti civili, parità di genere, con l’intento di supportare un’agenda lib-dem e progressista all’interno di Azione e nelle istituzioni, sono state queste le tematiche dibattute da sottoporre sul tavolo dei principi cari ai liberaldemocratici europei”.

“Il dibattito aperto ha toccato i contenuti all’ordine del giorno delle cronache nazionali ed internazionali di libertà, meritocrazia, concorrenza, libero mercato, diritti ed Europa. Particolarmente apprezzato l’intervento di Antonio Tronconi, che ha sottolineato quanto sia urgente, oggi più che mai, grazie all’opera di Azione, farsi portavoce e protagonisti di tali argomentazioni sfuggite colpevolmente dall’agenda nazionale, proprio con figure credibili, preparate e stimate come Giulia Pastorella e Barbara Masini – termina il comunicato -. E’ seguita una cena con la stessa vicepresidente Giulia Pastorella, che si è intrattenuta a lungo in un clima di grande convivialità”.