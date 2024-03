Pnrr, Simiani: “Da Governo Meloni oltre 400 milioni di tagli per la Toscana”

“Con il recente Decreto Pnrr incardinato nei giorni scorsi alla Camera, i tagli del Governo Meloni alla Toscana sono purtroppo ufficiali: secondo una primissima stima, almeno 400 milioni di euro, ma potrebbero essere molti di più, di progetti definanziati che riguardano soprattutto i piccoli comuni e temi fondamentali come la riduzione del rischio idrogeologico, l’efficienza energetica, il trasporto pubblico locale, i servizi portuali e la rigenerazione urbana”, è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani.

“Si tratta perlopiù di progetti già cantierabili o conclusi, ma ormai senza risorse che oggi sono state tolte per finanziare altri interventi e che non sappiamo se e come verranno reintrodotte. Solo per fare alcuni esplicativi esempi: due milioni di euro contro il rischio idrogeologico e per messa in sicurezza delle strade a rischio frane nelle strade del comune di Camaiore (Lucca), mezzo milione di euro per la sicurezza e l’efficientamento energetico per le scuole di Scandicci (Firenze), 300mila euro per la sicurezza stradale e 250mila euro per l’adeguamento antincendio delle scuole nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), oltre 284mila euro per contrastare il dissesto idrogeologico nel comune di Licciana Nardi (Massa Carrara); 120mila euro per la sicurezza idraulica nel comune di Castiglione della Pescaia e 170 mila euro per il risparmio energetico di alcune scuole di Siena. Il Partito Democratico cercherà in ogni modo di modificare il decreto e cancellare questi tagli durante la discussione in Parlamento”: conclude Marco Simiani.