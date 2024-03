Cellulari e internet, Forza Italia: “Bene potenziamento nella frazione”

Grosseto. Lo scorso 27 febbraio il consigliere di Forza Italia Ppe Amedeo Gabbrielli ha presentato un ordine del giorno avente ad oggetto la richiesta di potenziamento delle infrastrutture di connettività per la telefonia mobile e per la connessione ad internet nella zona di Rispescia, dove sempre più spesso si verificano gravi malfunzionamenti.

“Alla base della richiesta del consigliere Gabbrielli, il fatto che al giorno d’oggi il telefono cellullare e l’accesso alla rete internet fanno parte della vita quotidiana dell’intera collettività, sia per uso domestico che professionale – si legge in una nota di Forza Italia –; tali risorse informatiche, quindi, possono ormai considerarsi strumenti prioritari di crescita per l’intera comunità, necessari per migliorare le condizioni dei singoli creando allo stesso tempo un contesto di maggiore coesione sociale e culturale. In proposito il Comune ha risposto che, sulla base di una richiesta pervenuta da un operatore privato di telefonia mobile, si sta adoperando per finalizzare le pratiche necessarie all’installazione di una nuova antenna a Rispescia”.

“Ha dichiarato, inoltre, che per ultimare le pratiche relative al potenziamento si renderanno necessari alcuni adempimenti burocratici ai quali dovrà provvedere direttamente l’azienda incaricata – termina il comunicato –. Forza Italia Ppe intende quindi seguire e vigilare il percorso avviato, nonché sostenere l’operato degli assessori coinvolti e di tutta l’amministrazione, affinché questo potenziamento avvenga nel miglior modo e nel più breve tempo possibile, così da risolvere definitivamente l’annoso problema di connettività nella zona di Rispescia”.