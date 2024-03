Nasce “Nuovo Orizzonte Civico”: “Lavoreremo con lealtà per il bene del territorio”

Grosseto. E’ stata presentata ufficialmente questa mattina, nella sala del Consiglio comunale di Grosseto, la nuova associazione politico-culturale “Nuovo Orizzonte Civico“, nata dopo la fuoriuscita di numerosi iscritti dalla Lega, in seguito alla spaccatura all’interno del Carroccio maremmano causata dalla sfiducia di alcuni iscritti al partito guidato da Matteo Salvini nei confronti dell’ex segretario provinciale Claudio Pacella.

E proprio Pacella è il nuovo presidente dell’associazione, che vede la presenza di Lucia Morucci, in qualità di segretaria, e di otto consiglieri comunali che siedono nelle assisi di Grosseto e di alcuni Comuni della provincia: Grosseto è rappresentata dall’assessore Angela Amante e dai consiglieri comunali dell’ex gruppo Lega Alessandro Bragaglia, Ludovico Baldi, Alfiero Pieraccini; Roccastrada è rappresentata da Ulderigo Brogi e Lorenzo Piras (ex consiglieri della Lega); Massa Marittima dall’ex capogruppo della Lega Daniele Brogi; Monte Argentario da Marco Nieto (consigliere della lista “Roberto Cerulli sindaco per l’Argentario”).

Ha espresso vicinanza alla neonata associazione civica anche Andrea Vasellini, consigliere comunale a Grosseto per la lista civica Vivarelli Colonna sindaco, che ha partecipato alla conferenza stampa di questa mattina.

“Sono orgoglioso ed emozionato di presentare questa associazione politico-culturale – ha dichiarato Pacella -. In questo momento storico in città c’è bisogno di una realtà simile a ‘Nuovo Orizzonte Civico’. L’associazione avrà molto da dire. A giugno ci saranno le elezioni amministrative in molti Comuni maremmani, si presenteranno anche candidati di ‘Nuovo Orizzonte Civico’, anche se non scenderanno in campo con il simbolo dell’associazione. Oggi c’è tanta necessità di civismo perchè i cittadini non si sentono più rappresentati dai partiti tradizionali”.

“Il nostro è un progetto molto ambizioso, che mira ad espandersi. Vogliamo lavorare in modo leale e sincero per il nostro territorio. Ribadiamo la nostra lealtà al sindaco Vivarelli Colonna e alla coalizione di maggioranza, ma pretendiamo rispetto all’interno del Consiglio comunale di Grosseto per il nostro peso politico – ha terminato Pacella -. I nostri consiglieri siederanno nel gruppo misto insieme a quelli di Nuovo Millennio, con cui abbiamo ottimi rapporti. Il nostro sarà il gruppo più numeroso nell’assise cittadina”.

“Siamo stati votati da tante persone e continueremo a rappresentarle – ha aggiunto Alessandro Bragaglia -, facendo politica in modo onesto”.

“Con la nascita di questa associazione e l’uscita dalla Lega mi sono liberato di un peso – ha sottolineato Alfiero Pieraccini, che sarà il candidato di ‘Nuovo Orizzonte Civico’ alle prossime elezioni per il Consiglio provinciale -. II commissario provinciale del Carroccio ci ha fatto molto male e siamo stati sfiduciati da un nostro assessore. Questo nuovo gruppo consiliare sarà fortissimo”.

“L’associazione punta a creare le fondamenta per una rinascita politica – ha spiegato Ludovico Baldi – e a lavorare per il bene della città: abbiamo davanti un futuro roseo”.

“Oggi è una giornata importante perchè dalle ceneri c’è la rinascita – ha dichiarato l’assessore Angela Amante –. La decisione di lasciare la Lega è stata sofferta e abbiamo deciso di creare questa associazione per non tradire i nostri elettori”.

“In questa associazione ritrovo tanti amici – ha sottolineato il consigliere di Monte Argentario Marco Nieto -. La nostra provincia finisce al Chiarone e non nella città di Grosseto: sono uscito dalla Lega per rappresentare liberamente il territorio in cui vivo”.

“Da tempo nutrivo dei dubbi nella Lega – ha confessato il consigliere di Roccastrada Lorenzo Piras -. Dopo il congresso e l’elezioni d Pacella a segretario del Carroccio ho ripreso entusiasmo, poi, dopo la sua sfiducia, ho deciso di lasciare il partito”.

“In questi anni, in Consiglio comunale Alessandro Bragaglia ha sempre appoggiato le mie iniziative politiche – ha spiegato Andrea Vasellini, consigliere della lista Vivarelli Colonna sindaco –. Io resterò all’interno della mia lista civica, anche perchè la mia fedeltà al sindaco è assoluta, ma vedo con grande interesse questo nuovo movimento civico. a cui mi sento molto vicino, tanto che appoggerò Alfiero Pieraccini alle elezioni del Consiglio provinciale. Mi auguro che l’amministrazione comunale tenga conto di questi nuovo equilibri politici in Consiglio comunale e grazie a ‘ Nuovo Orizzonte Civico’ il centrodestra grossetano diventa ancora più forte”.