Sanità, Forza Italia: “Il maxi Coeso ha fallito, dare più autonomia ai Comuni”

Grosseto. “Come tutti sappiamo la salute è un diritto fondamentale dell’individuo e della collettività, garantito dalla nostra Costituzione; l’organizzazione sanitaria, di conseguenza, riveste un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi della salute, del benessere e degli equilibri della comunità”.

A dichiararlo è Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale di Forza Italia a Grosseto.

“Il Coeso, quale struttura facente parte dell’organizzazione sanitaria. riveste un ruolo di primaria importanza nel nostro territorio, poiché ha la funzione di gestire i servizi socio assistenziali, l’integrazione socio sanitaria e delle politiche sociali – spiega Gabbrielli –. Purtroppo, le scelte portate avanti dalla Regione Toscana in merito alla revisione degli ambiti territorial,i alla quale ha conseguito l’unificazione, all’interno di Coeso, dell’Amiata grossetana con l’area di Grosseto e delle Colline Metallifere, si stanno dimostrando inefficaci ed hanno prodotto una serie di criticità difficilmente risolvibili. Forza Italia, con un comunicato del mese di agosto dello scorso anno, aveva già evidenziato che il perimetro del distretto sanitario è troppo vasto, composto da territori diversi tra loro per peculiarità e caratteristiche, nonché con esigenze e storie molto differenti”.

“Questa area troppo vasta ha comportato l’impossibilità e inadeguatezza da parte di Coeso di soddisfare appieno i bisogni del territorio, la cui grande estensione lo ha reso particolarmente impegnativo e difficilmente gestibile – termina Gabbrielli -. Sarebbe pertanto auspicabile, per il prossimo futuro, che la Regione rivedesse le proprie scelte in modo da garantite ai Comuni una maggiore autonomia, tale da consentire loro di far fronte ai reali bisogni del proprio territorio, così da rendere più efficienti i servizi al cittadino”.