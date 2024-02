Ordinanza via Trento, Vasellini e Bragaglia: “Orgogliosi di aver proposto ordine del giorno su moschea”

Grosseto. “L’ordinanza del sindaco sulla moschea di via Trento è importante e ci rende orgogliosi di averla proposta, in risposta ad una specifica richiesta dei componenti del controllo di vicinato, con l’ordine del giorno che abbiamo presentato il 14 gennaio e che avrebbe dovuto essere discusso nell’ultimo consiglio comunale”.

Così i consiglieri comunali Andrea Vasellini, della lista Vivarelli Colonna, primo firmatario, e Alessandro Bragaglia, del gruppo misto, dopo l’ordinanza illustrata proprio nell’assise cittadina.

“Più volte – sostengono i due consiglieri – nei mesi scorsi avevamo evidenziato il problema che stava creando disagi ai cittadini, ma palesando un mancato rispetto delle regole. Finalmente, sotto la nostra spinta e dopo un ragionamento al tavolo politico su cui tutte le forze hanno trovato la convergenza, si è giunti ad una presa di posizione netta da parte del sindaco”.

L’ordine del giorno

I consiglieri Vasellini e Bragaglia nell’ordine del giorno chiedevano infatti una verifica delle attività svolte nei locali di via Trento e se l’associazione culturale creasse problemi di ordine pubblico oppure no, ma soprattutto se l’associazione culturale svolgesse effettivamente il suo ruolo o se vi svolgesse funzioni religiose non autorizzate. Soprattutto, i due consiglieri chiedevano il coinvolgimento della popolazione locale nel processo decisionale, organizzando incontri informativi e confronti tra cittadini per una gestione partecipativa della situazione. Vasellini e Bragaglia, inoltre, chiedevano un meccanismo di monitoraggio continuo sulla situazione, con report periodici da parte delle autorità competenti al Consiglio comunale, per garantire la trasparenza e l’efficacia delle azioni intraprese.

“Il problema c’era e c’è ancora – affermano Vasellini e Bragaglia -, per questo non bisogna abbassare la guardia o, peggio, pensare di aver ottenuto il risultato, perché i cittadini vogliono vedere applicata l’ordinanza e ci giudicano nel corso di un’intera legislatura e vogliono risposte pronte e immediate. Senza dimenticare che il problema di via Trento, domani, potrebbe essere di un altro quartiere cittadino o di una frazione. Sul rispetto delle regole, sulla legalità e sulla sicurezza bisogna fare sempre di più e sempre meglio e noi continueremo a vigilare e a proporre atti in Consiglio comunale, se necessario. Se questi porteranno ad ulteriori ordinanze o comunque a mantenere la legalità saremo i primi ad esserne gratificati per aver lavorato nell’interesse dei grossetani”.