Consiglio regionale, Ulmi: “Sono ancora in organico al partito e al gruppo Lega”

Grosseto. “Sono molto contrariato della nota uscita nella giornata odierna da parte dell’ufficio stampa del Consiglio regionale che informa del mio prossimo passaggio al gruppo misto”.

A dichiararlo è il consigliere regionale Andrea Ulmi.

“Si trattava di una nota interna per smaltire le formalità burocratiche ed essere pronto per la prossima seduta del Consiglio regionale. Tale scadenza rimarrà immutata, pertanto io sono attualmente in organico al partito e al gruppo consiliare Lega – spiega Ulmi -. Spiegherò i motivi della decisione in un incontro con i giornalisti che si terrà sabato 9 marzo e in cui risponderò a tutte le domande sul tema“