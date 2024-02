Sanità, Simiani: “Area integrata Toscana Sud argine a tagli Governo Meloni”

Grosseto. “La sinergia tra Asl Toscana sud est e Azienda ospedaliero-universitaria senese sta dando buoni risultati. Ottimizzare le risorse, integrare i servizi ed attuare una programmazione in termine di Area vasta è l’unica strada oggi per garantire la qualità e la tempestività delle prestazioni sanitarie dopo i tagli operati dal Governo Meloni sulla salute.

Spiace che il sindaco di Grosseto, invece di chiedere alla destra di erogare alla Toscana le risorse mancanti che tra ‘Payback’ e ‘fondi aggiuntivi Covid’ sulla sanità ammontano a alcune centinaia di milioni di euro, se la prenda soltanto con la Regione e l’Azienda sanitaria mortificando in tal modo anche i medici gli infermieri e tutto il personale che ogni giorno in prima linea si impegna per assicurare le cure, un capitale umano e professionale che andrebbe invece valorizzato”: è quanto dichiara il deputato Pd Marco Simiani a margine della presentazione del nuovo piano di attività integrate 2024-2026 di Asl Toscana sud est e Aou senese, in programma oggi, lunedì 26 febbraio, a Grosseto.