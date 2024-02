“Palla al Centro”: Matteo Renzi presenta il suo libro a Grosseto

Grosseto. Il senatore Matteo Renzi, presidente nazionale di Italia Viva, sarà a Grosseto, all’Hotel Granduca, sabato 24 febbraio alle 18.00, per presentare il suo ultimo libro, “Palla al Centro”, edito da Piemme.

Il libro

Il volume ha velocemente scalato le classifiche di vendita, issandosi al primo posto nella categoria della saggistica. Un risultato che testimonia quanto Renzi sia capace di catalizzare l’attenzione sugli argomenti dell’attualità politica.

Il sottotitolo infatti, “La politica al tempo delle influencer”, annuncia una lettura nuova e innovativa dell’attualità, alla luce dei moderni meccanismi comunicativi che spesso sovrastano gli stessi contenuti politici, sempre più assenti.

Anche in vista delle elezioni europee, questo incontro sarà l’occasione per un importante approfondimento e una panoramica delle tematiche che occupano il centro della scena attuale, con lo stile contemporaneamente profondo e irriverente che caratterizza da sempre Matteo Renzi.

Con Matteo Renzi al Granduca il presidente del gruppo Italia Viva in Consiglio regionale, Stefano Scaramelli, e il presidente provinciale, Valerio Pizzuti, che dichiara: “Ringraziamo Matteo Renzi per aver scelto Grosseto tra le città in cui presentare ‘Palla al Centro’. La sua presenza darà l’occasione ai cittadini della nostra provincia di ascoltare dalla sua viva voce il nostro contributo di valori e idee”.