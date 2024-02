Tradizioni popolari, Rossi: “Governo valorizza Balestro del Girifalco e ‘A spasso nel Medioevo'”

Grosseto.“Nell’ambito dell’approvazione della legge che introduce la tutela delle rievocazioni storiche, è stato approvato ieri un mio Ordine del Giorno presentato alla Camera dei Deputati, con il quale si impegna il Governo ad attivarsi in ogni sede, nel rispetto dei vincoli normativi e di bilancio, per valorizzare e tutelare il Balestro del Girifalco di Massa Marittima e ‘A spasso nel Medioevo. Sulle orme del grifone’ della città di Grosseto, in quanto manifestazioni centrali nella storia e tradizione culturale del territorio toscano e maremmano”.

Ad annunciarlo è Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e assessore al centro storico del Comune di Grosseto.

“Due rievocazioni storiche molto importanti – spiega Rossi -. La prima, il Balestro del Girifalco, si tiene nella città medioevale di Massa Marittima due volte l’anno. Una rievocazione storica dove 24 balestrieri, 8 per ciascuno dei 3 Terzieri dei borghi della città, si sfidano nel tiro con la balestra, l’arma utilizzata per colpire il bersaglio rappresentato dal Girifalco, un uccello rapace simboleggiante il nemico. Una gara bella e avvincente, preceduta da un corteo storico composto da oltre 150 figuranti e sbandieratori vestiti con abiti medievali, che richiama ogni anno migliaia di turisti da ogni parte del mondo, svolta in una piazza dove svetta il duomo di Massa Marittima a fare da sfondo, in una cornice tra le più belle d’Italia. La seconda, ‘A spasso nel Medioevo. Sulle orme del grifone’, si tiene durante il mese di settembre a Grosseto. Una rievocazione con la quale il centro storico di Grosseto torna ad indossare abiti medioevali con centinaia di figuranti e rievocazioni storiche che riportano all’assedio della città ad opera dell’imperatore Ludovico il Bavaro“.

“La Toscana, come la Maremma, sono da sempre terre ricche di storia, cultura, tradizioni e identità popolari che è nostro dovere valorizzare, ma nel contempo anche tutelare così da trasmettere alle future generazioni le radici della nostra storia”, conclude Fabrizio Rossi.