“Stop alle morti sul lavoro”: presidio di Rifondazione Comunista di fronte alla Prefettura

Grosseto. “585.356 le denunce di infortunio presentate nel 2023 (-16,1% rispetto al 2022), 1049 mortali (-4,5%): questo secondo dati Inail. Noi pensiamo però che sia doveroso considerare questi dati con le dovute cautele e concedendosi il beneficio del dubbio sulla loro corrispondenza alla realtà”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo di Grosseto di Rifondazione Comunista.

“Ai dati trasmessi vanno aggiunti quelli del lavoro sommerso o gli infortuni non dichiarati o fatti passare per avvenuti altrove e non sul luogo di lavoro, fenomeno quest’ ultimo più diffuso di quanto si pensi; abbiamo perciò tutti i motivi per pensare che quei dati rappresentino solo in parte la realtà della situazione – continua la nota -. La scarsità di controlli e l’altrettanto spesso scarsa, quando non assente, formazione e gli altrettanto sovente scarsi investimenti sono le principali cause della strage continua di lavoratori e lavoratrici; da segnalare poi il fatto che spesso controlli e formazione fatti da soggetti privati hanno più l’obbiettivo di salvaguardare gli interessi dell’azienda stessa che l’ incolumità dei lavoratori; servono maggiori controlli e formazione che devono essere effettuati da personale pubblico e indipendente e non, come avviene molte volte. scelto dalle aziende stesse, devono essere tutelate ovviamente le aziende che svolgono onestamente il loro lavoro e che ne escono anch’esse danneggiate dalla disonestà di certi spudorati, attenti solo al proprio interesse; occorrono anche pene più severe per le morti sul lavoro, per questo riteniamo fondamentale e non rinviabile l’introduzione della legge di omicidio sul lavoro; occorre fare conoscere e sensibilizzare su quella che rappresenta una vera e propria piaga sociale della quale poco si parla e poco si conosce”.

“Per questo motivo giovedì 22 febbraio, a partire dalle 11 saremo a manifestare davanti alla Prefettura di Grosseto per dire stop alla carneficina affinché fatti tragici come quello dell’Esselunga a Firenze non si verifichino più, cosa invece molto improbabile se la situazione attuale non subirà un drastico cambiamento – termina il comunicato –. La sicurezza non è un qualcosa su cui risparmiare sulla pelle dei lavoratori, occorre tenere alta la guardia . Basta morti sul lavoro”.