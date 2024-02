Sanità, Italia Viva: “Sul maxi-distretto Balocchi si sveglia tardi”

Grosseto. “Il sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi ha messo in scena un colpo di teatro con le proprie dimissioni dalla giunta esecutiva del Coeso Società della Salute”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Italia Viva Grosseto.

“Ha voluto così porre la questione di un distretto socio-sanitario troppo grande, inefficiente e inadeguato – continua la nota -. Ci sembra di ravvisare, in verità, un certo ritardo nell’azione di Balocchi. Va infatti ricordato che molti mesi fa, nello scorso ottobre, a seguito del precedente di Arezzo, era approdata in Consiglio regionale una mozione, primo firmatario Stefano Scaramelli, che poneva proprio quel problema. A tale mozione aveva aderito anche il consigliere grossetano Andrea Ulmi. Sicuramente la questione amiatina è da riportare al centro del dibattito politico provinciale e regionale, insieme a una più ampia riflessione sul futuro dei maxi distretti, superati come detto nel 2022 nell’aretino con il ripristino delle zone Casentino e Valtiberina”.

“Sorprende che Balocchi si svegli solo ora, visto che il dibattito si protrae da mesi e che Italia Viva, con il vicepresidente Scaramelli, ha posto il problema con coraggio in Consiglio regionale quando egli taceva – dichiarano il presidente provinciale Valerio Pizzuti e il presidente della zona amiatina Renzo Rossi -. Accogliamo con favore questa tardiva conversione sulla via di Damasco, perché vogliamo che l’Amiata e più in generale il territorio grossetano ricevano le risposte più adeguate in un settore delicato come quello socio-sanitario. Ci auguriamo, tuttavia, che non si tratti solo di un’audace manovra elettorale, che avrebbe il carattere effimero dei gesti a effetto”.