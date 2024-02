Accessi al centro storico, Gabbrielli: “Regole più chiare per l’ingresso dei mezzi”

Grosseto. Dare un volto nuovo al centro storico cittadino è possibile. Nei giorni scorsi i dirigenti comunali e l’assessore Riccardo Megale hanno convocato una riunione con i rappresentanti delle varie categorie e i consiglieri di commissione per affrontare la tematica degli accessi al centro storico di Grosseto.

“Un ottimo lavoro è stato svolto finora – spiega Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale di Forza Italia Ppe – per volontà dello stesso assessore, che ha auspicato di arrivare all’approvazione di un nuovo regolamento del centro storico il più possibile condiviso. Un regolamento che sia efficace e in grado di disciplinare meglio gli orari di accesso, di permanenza nel perimetro del centro storico. Interessante anche la presentazione del progetto già presente in molte città, ovvero “city logistics”, vale a dire dei servizi di logistica e di consegna dei beni attraverso punti di raccolta e di distribuzione con impatti ambientali molto ridotti”.

Per quanto riguarda Forza Italia Ppe, diverse sono state le proposte ritenute interessanti, come precisa Amedeo Gabbrielli: “L’individuazione della fascia di orario per l’entrata e permanenza nel centro storico dalle 14 alle 16, l’installazione di una telecamera all’ingresso e una all’uscita per controllare il tempo di permanenza, trovare il giusto equilibrio fra le esigenze dei commercianti e quelli di una migliore disciplina degli accessi con automezzi nel cuore cittadino. Anche la proposta di aprire il traffico di via Saffi dopo le 20, per favorire la frequentazione dei ristoranti del centro storico, potrebbe essere interessante se si riusciranno a trovare i giusti equilibri per la fattibilità”.