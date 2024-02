“Palla al centro”: Matteo Renzi a Grosseto per presentare il suo ultimo libro

Grosseto. Matteo Renzi torna a Grosseto. Ad annunciarlo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Toscana. Occasione la presentazione del suo ultimo libro “Palla al centro”.

Appuntamento sabato 24 febbraio, alle 18, all’Hotel Granduca in via Senese, 170.

Il libro

Il libro, edito da Piemme, è coraggioso, ricco di aneddoti e rivelazioni scottanti sulle vicende politiche degli ultimi dodici mesi. Una riflessione sul momento storico che l’Italia sta vivendo, sulle sfide che ci attendono come Paese. Renzi in questo libro rilancia le sue battaglie, le sue convinzioni, il suo punto di vista sulle cose, sempre in direzione ostinata e poco conforme al mainstream, anche in Europa.

Da domani sarà possibile preregistrarsi per partecipare sul sito: prenota.matteorenzi.it